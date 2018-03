Piotr Zielinski, il Jolly di Sarri

Piotr Zielinski non è solo il dodicesimo uomo di questo Napoli, è un vero e proprio Jolly per Maurizio Sarri, il suo ingresso infatti più di una volta è stato decisivo:

Sono 6 i goal di Piotr Zielinski in questa stagione, 4 in campionato e due in Champions League.

In campionato ha segnato contro Atalanta, Milan e Lazio da subentrante e contro il Torino da titolare giocando al posto di Lorenzo Insigne.

Due volte il suo ingresso in campo è stato determinante, contro l’Atalanta al San Paolo il Napoli era sotto 0-1 dopo i primi 45 minuti, il polacco è entrato e ha segnato il goal del pareggio che ha dato poi il via alla rimonta degli azzurri, contro la Lazio è entrato sul risultato di 1-1, ha segnato il goal del 3-1 e ha fatto assist per il goal del 4-1.

Unico goal segnato da titolare in campionato è stato a Torino contro i granata.

In Champions ha segnato due goal, entrambi da titolare, uno con lo Shakthar Donetsk al San Paolo ed uno a Rotterdam con il Feyenoord, quest’ultimo inutile ai fini del risultato finale.

Comments

comments