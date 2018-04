Pirlo difende Buffon: “Lo capisco, io sarei andato fuori di testa”

L’ex centrocampista di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha commentato, ai margini della presentazione della sua partita d’addio al calcio (intitolata “La notte del maestro” e in programma il 21 maggio a San Siro), l’eliminazione della Juventus dalla Champions League.

“Buffon? Ha esagerato a parlare di crimine contro l’umanità sportiva, ma bisogna capirlo. Era la sua ultima partita in Champions e sperava di finirla in ben altro modo: un rigore così dopo una grande rimonta fa saltare i nervi.

Il penalty per il Real può starci, ma un arbitro un po’ più furbo avrebbe sorvolato e mandato tutti ai supplementari: io sarei andato fuori di testa. Non credo, comunque, che possano esserci ripercussioni per la Juve: tra qualche giorno sarà passato tutto, e i bianconeri si concentreranno su campionato e Coppa Italia. Per chi farò il tifo? Sono ambasciatore della finale e tra Milan e Juve non posso fare preferenze.

Poi un commento sull’impresa della Roma: “Ero allo stadio ed ho assistito ad uno spettacolo incredibile. Mi sono sentito romanista, nessuno si aspettava questo risultato. Sono molto contento e magari andrò a vedere la semifinale. La Roma deve crederci, sono tra le prime quattro d’Europa e devono puntare alla vittoria finale”.

