Pistocchi: “Al VAR è sfuggita la trattenuta di Benatia su Diabate”

La vittoria della Juventus sul Benevento fa discutere, soprattutto per gli episodi che Pistocchi non si lascia sfuggire.

Il secondo rigore è molto in dubbio, in quanto sembra che Higuain simuli ed accentui la caduta. Sul 2-2 ci sarebbe un rigore negato, e non visto dal VAR, per il Benevento con la trattenuta di Benatia su Diabate.

Maurizio Pistocchi mette sotto la lente d’ingrandimento questi episodi e su Twitter scrive:

Benevento-Juve 2:4 La Juve con una tripletta di Dybala (2 su rigore, il 2^-Viola/Higuain-molto contestato-e un golazo di DCosta supera un volitivo Benevento. Al 22^ del 2^tempo sul risultato di 2:2 trattenuta di Benatia su Diabatè sfuggita al VAR pic.twitter.com/OGVARpbyRr — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 7, 2018

Comments

comments