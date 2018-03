Pistocchi attacca Moggi: “Basta con i dirigenti radiati in tv!”

Il giornalista di Mediaset commenta così le ultime apparizioni dell’ex dirigente di Juve, Napoli e Roma.

“Basta con gli ex dirigenti radiati che pontificano in tv. Ci vorrebbe più rispetto, per tutte le vittime”, sbotta sul suo profilo Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi chiamando in causa anche Giovanni Malagò, numero uno del Coni ed attualmente commissario della Lega Serie A: “dovrebbe avere il coraggio di dirlo“. Questo il tweet originale:

“Basta con gli ex-dirigenti radiati che pontificano in tv. Ci vorrebbe più rispetto, per tutte le vittime” Questo GMalagò dovrebbe avere il coraggio di dire pic.twitter.com/n6vzXtzulh — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 17 marzo 2018

Comments

comments