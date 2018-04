Pistocchi: “Buffon pensa di aver subito un torto ma era rigore”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Premium, è intervenuto a Radio Marte

“Per me era rigore, e non so come si possa negare l’evidenza delle immagini. Tra Vazquez e Benatia ci sono molte differenze anche fisiche, il bianconero è più alto di ben 25 cm, questo potrebbe essere causa di fallo, soprattutto se il madrileno è avanti al bianconero. Benatia colpisce il petto di Vazquez e in più ha una mano dietro la sua schiena non vista da nessuno. Capisco ma non condivido le parole di Buffon che è alla sua ultima partita di Champions ma non accetto le parole di Agnelli. Buffon pensa di aver subito un torto che non è ed in più lui non è nuovo a certe dichiarazioni pubbliche. Questo però non discute la sua immensa carriera. Agnelli non può accusare Collina, non può dettare le regole, lui che poi è un membro di un ordinamento” .

