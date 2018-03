Dries Mertens, in queste notti fredde, ha dimostrato quanto il suo cuore fosse caldo.

L’attaccante del Napoli ha portato, insieme ad alcuni amici, pizze ai senzatetto (LEGGI QUI). Si era travestito per non essere riconosciuto ma non è servito a nulla.

Del suo gesto ne parlano tutti e Maurizio Pistocchi lo elogia definendolo campione anche nella vita.

Ecco il suo tweet:

