Pistocchi: “Chi gioca meglio, vince. Il campionato si deciderà alla fine”

Maurizio Pistocchi, opinionista sportivo e giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Il Napoli è arrivato ad un punto dove si dovrebbe decidere il campionato ma quest’anno tutto si deciderà le ultime due giornate. Il Napoli avrà la possibilità di concentrarsi solo sul campionato mentre la Juve avrà sempre più di un occhio alla Champions. Gli azzurri dovranno avere sempre questa mentalità e concentrazione, sono una squadra unita ed hanno imparato a soffrire .

Vedere giocare il Napoli e poi altre squadre sembrano due campionati diversi. Per me chi gioca meglio vince, le squadre dovrebbero pensare non solo a vincere ma anche al bel gioco. Si scende in campo per mostrare dei contenuti, far divertire i tifosi , mostrare un calcio spettacolare”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

