Per Guardiola Bonucci é il migliore al mondo,per Capello non sa difendere. Hanno ragione entrambi: nell’idea di calcio di Guardiola Bonucci sarebbe il top, in quella di Capello un flop pic.twitter.com/ulpsvPVfhn

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 27, 2017