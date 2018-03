Pistocchi: “Il calcio in Italia viene visto in maniera episodica”

Maurizio Pistocchi, opinionista, è intervenuto a Radio Marte

” Il calcio in Italia viene visto in maniera episodica e non nella sua complessità. Si tende a commentare chi vince e non chi gioca bene, un giornalista giudica il risultato e non la prestazione. Io non sono d’accordo perchè il risultato non è commentabile, ad esempio il Genoa col Napoli ha perso giocando a calcio, quindi è importante sapere come si vince e come si perde. Sarri ha la stessa mentalità di Sacchi ma dal punto di vista tecnico il Milan di Sacchi sfruttava gli schemi ed i centrocampisti correvano senza palla invece il Napoli di Sarri sfrutta più le individualità ed esce palleggiando con i suoi centrocampisti, sono ben diverse” .

