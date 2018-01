Pistocchi: “Incontro segreto tra Sarri e ADL: argomento rinnovo”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, in un post su Twitter, ha parlato di un incontro segreto avvenuto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri.



I due si sarebbero visti a Figline Val d’Arno, località in cui risiede il tecnico azzurro, per parlare del rinnovo di contratto di quest’ultimo ma, secondo Pistocchi, non si è ancora giunti ad una conclusione e dunque se ne riparlerà il mese prossimo.