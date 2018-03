Pistocchi: “Le eccezioni in Italia non sono ben viste è il Napoli è in controtendenza”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli è l’unica squadra europea con una mentalità diversa rispetto agli standard del calcio all’italiana. Il Napoli è in totale controtendenza, viene poco apprezzato perché mette in difficoltà gli addetti ai lavori, bisogna capire ed apprezzare le partite del Napoli a livello tecnico, questo nel nostro paese non piace. C’è un sistema calcio in Italia che è abbastanza retrogrado e conservatore, non vede di buon occhio chi fa eccezione, ed il Napoli fa eccezione”.

