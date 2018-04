Pistocchi: “Milik la grande alternativa mancata al Napoli”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Premium, è intervenuto a Radio Marte

“Il goal di Diawara è stato una scarica di adrenalina da parte di tutto lo stadio che ora darà ancor più carica al Napoli. Più del risultato cosa importante è stato il grande ritorno di Milik, è lui l’uomo che è mancato a Sarri, la grande alternativa. Il polacco è stato determinante con la Spal e domenica ha fatto il goal del pareggio e servito il pallone del vantaggio a Diawara. Napoli e Juve stanno viaggiando a livelli altissimi ed alla stessa maniera, la differenza l’hanno fatto due pareggi in più da parte degli azzurri e meno goal segnati rispetto ai bianconeri. Le squadre di Sarri fanno una grande preparazione e non arrivano mai stanche a questo punto del campionato quindi a differenza di tutti io non penso che il Napoli stia calando, l’anno scorso nelle ultime 11 partite gli azzurri hanno volato” .

