Pistocchi : “Il Napoli fa brillare gli occhi anche all’estero“

Queste le sue parole: “Di questo Napoli ne parlano tutti soprattutto all’estero. Il Napoli stupisce sia per bellezza che per diversità; le uniche squadre che ricordano il bel gioco del Napoli sono state il Milan di Sacchi e la Juve di Lippi.

Il Napoli non è una squadra italiana poichè non si adatta all’avversario, non marca ad uomo, cerca di imporre sempre il proprio gioco, in casa e fuori casa. La differenza tra Juve e Napoli la fa la storia. Ad Allegri dà fastidio che del Napoli se ne parli in Europa, ma Sarri ha costruito un gioco non italiano, diverso. E’ un piccolo capolavoro”.

