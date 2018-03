Pistocchi: “Napoli il Davide che si contrappone al Golia del campionato”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Questo campionato è uno dei pochi che ancora non è firmato. Dopo sei Scudetti stradominati dalla Juventus ora c’è il Napoli molto competitivo, io la penso come Guardiola che il Napoli non piace a chi non capisce di calcio.

Sarri fa giocare gli stessi perché la squadra di Sarri è un’orchestra e quindi i giocatori devono conoscere lo spartito e andare a tempo. I musicisti di una grand eorchesta vengono sostituiti quando sono malati. Col Genoa il Napoli è andato fino in fondo col Genoa che era davvero difficile.

Il Napoli farà il possibile anche perché a fine campionato altri fattori possono incidere, tipo le gare della Juventus contro il Real Madrid, la differenza è che l’oganico dei banconeri è più vasto e competitivo e può mettere fuori dei campioni. Il Napoli non fa la differenza ma ha il collettivo, il duello è bello per questo: gli azzurri sono il Davide che si contrapone al Golia del campionato”.

