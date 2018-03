Pistocchi: “Napoli-Juventus è come Davide contro Golia, ma gli azzurri sono in testa”

Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Napoli e Juventus sono due squadre totalmente diverse. La Juve è tipicamente italiana, ha un’ottima fase difensiva, con grandi individualità e ha costruito un gioco per il quale è molto difficile fargli gol, di conseguenza se segna è difficile recuperarla. Il Napoli non ha le individualità della Juve, tutti e 23 i giocatori bianconeri sarebbero titolari ovunque, tanti azzurri non giocherebbero titolari nella Juve. Quindi deve creare molto, tenendo tanto il possesso, muovendo tanti giocatori e giocare palla a terra perché ha giocatori brevilinei e tecnici. La Juventus, lo dicono i numeri, è la società più ricca, più organizzata e con la rosa più forte e più grande. Napoli-Juve è Davide contro Golia.

All’andata contro il Lipsia il Napoli ha giocato con tre titolari ed è stato comunque in partita fino al 93′. La Juventus è competitiva anche se si fa male Higuain, il Napoli no, non ha quella profondità di rosa. Quindi andrà a Lipsia a fare il suo gioco. Dovrà fare attenzione ad ogni particolare, l’importante è che, oggi, alla 25° giornata di campionato, gli azzurri sono in testa al campionato quando in estate tutti davano per scontato che vincesse la Juventus e non solo, erano state messe avanti Inter, Milan, Roma“.

