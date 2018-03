Pistocchi: “Scudetto? La regia occulta non lo permetterà nel primo anno del Var”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset Premium, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Se si ama davvero il calcio, quando il Napoli gioca così si deve soltanto alzarsi in piedi ed applaudire. Si vedono delle cose brutte, anche in televisione, persone che legititmano la disonestà, questo Napoli è una boccata d’aria fresca. Detto questo, sarà molto difficile che vinca il campionato, perché gioca contro una squadra più forte sia numericamente che qualitativamente ed una società meglio organizzata. Poi c’è una regia occulta che difficilmente lascerà vincere qualcuno che non sia la Juventus nel primo anno del Var. Ma la Juventus è forte a prescindere, basta vedere la partita contro la Fiorentina.

Stiamo per entrare in un periodo cruciale, il Napoli sta per iniziare l’Europa League e sarà un enorme motivo di stress. C’è anche una situazione molto complicata in rosa a livello di infortuni. C’è necessità di andare sul mercato degli svincolati. Di terzini sinistri ci sono Siqueira che ha qualità e quantità, poi c’è Carlinhos che ha straordinaria qualità. Poi se fossi il Napoli tenterei di prendere un attaccante, come Nasri che conosce perfettamente il tipo di calcio di Sarri avendo giocato con Guardiola e può giocare sia punta che esterno destro. Questo è un anno che rischia di essere irripetibile, per questo bisogna intervenire. Capisco comunque la società, in questi casi dovrebbe essere anche l’allenatore a dare gli imput chiari. Sarri è una persona intelligente e deve capire che a questo punto non si possono dare alibi a nessuno”.

