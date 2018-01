Fabio Capello, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano, attualmente alla guida dello Jiangsu Suning, è intervenuto nel corso di Speciale Calciomercato su Sky Sport:

Meglio Sarri o Allegri? Sono due tipi di calcio diversi, difficile dire quale sia meglio.

Spettacolo? Dipende cosa intendete per spettacolo, è più facile arrivare in porta con 40 passaggi come va Guardiola o con 3? Secondo me è più facile arrivare in porta con 40 passaggi, ma può essere anche più noioso