Miralem Pjanic ha parlato così ai microfoni di Sky.

“Siamo contenti per il risultato, siamo primi e con 4 punti davanti. Dobbiamo vincere il più possibile. Essere mentalmente freschi è fondamentale, la strada è ancora lunga e non sarà facile. sono molto fiducioso. Spero che sia noi che la Roma andiamo in semifinale di Champions. “

