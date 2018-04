Pjanic sbotta su Instagram dopo Real-Juve: “Vergogna!”

Miralem Pjanic ha commentato in modo eloquente il finale della gara di ieri in Spagna.

“Vergogna”. Un commento post Real Madrid-Juventus che ci può stare se è pubblicato da un tifoso bianconero, un po’ meno forse se a scriverlo è un calciatore della squadra torinese. Miralem Pjanic non ci ha pensato due volte e subito dopo la fine della gara fra il Real Madrid e la Juventus ha pubblicato una delle Instagram Stories gridando il suo disappunto, evidentemente riferendosi al finale inaspettato ancor più dello 0-3 che stava maturando fino a quel momento.

Il suo primo pensiero, a caldo, è stato quello di gridare allo scandalo. Gonzalo Higuain, invece, al termine della sfida nel suo ex stadio davanti ai suoi ex tifosi ha pubblicato una foto di Buffon, il capitano espulso per proteste e che ha spaccato la critica dopo l’intervista con parole pesanti a Premium Sport (CLICCA QUI). Nelle altre reazioni social dei bianconeri è emerso più che altro “l’orgoglio di fare parte di questo gruppo”. Anche Pjaca, in prestito allo Schalke, è intervenuto su Twitter per elogiare i vecchi e futuri compagni.

–

Fonte: premiumsporthd

“Vergogna”. Un commento post Real Madrid-Juventus che ci può stare se è pubblicato da un tifoso bianconero, un po’ meno forse se a scriverlo è un calciatore della squadra torinese. Miralem Pjanic non ci ha pensato due volte e subito dopo la fine della gara fra il Real Madrid e la Juventus ha pubblicato una delle Instagram Stories gridando il suo disappunto, evidentemente riferendosi al finale inaspettato ancor più dello 0-3 che stava maturando fino a quel momento.



Comments

comments