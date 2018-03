Pochettino: “Devastato dalla notizia di Astori. Higuaín? fra i migliori al mondo”

L’allenatore del Tottenham ha parlato nella consueta conferenza-stampa pre-match di Champions.

“Innanzitutto sento di dover mandare le mie condoglianze alla famiglia di Astori, l’ho incontrato e sono stato alcune ore con lui quando ero al Southampton. Avevo in mente di portarlo in Inghilterra, in quel pranzo mi è sembrato una persona squisita. E’ stata una notizia che mi ha devastato. Tutto questo mi ha riportato in mente quanto accaduto a Coverciano con Dani Jarque, capitano dell’Espanyol. Situazioni davvero difficili da spiegare.

La gara dell’andata l’abbiamo studiata più volte, siamo andati sotto ma siamo stati bravi a riequilibrarla. Nel calcio a volte serve anche un pizzico di fortuna, loro hanno sbagliato un rigore e ora vogliamo goderci questo momento. Higuaín? È’ uno dei migliori attaccanti al mondo al pari di Kane, ovviamente. Fermarlo non è facile, anche conoscendo al meglio le sue caratteristiche. La Juventus è una grande squadra, servirà attenzione con Higuain ma anche con tutti gli altri. Noi, dal canto nostro, dobbiamo mettercela tutta e giocare come sappiamo per provare a vincere la partita. Questo progetto che stiamo portando avanti non mi va di paragonarlo con quello di altri club, io sono felice qui e ho il compito di aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Vogliamo consolidarci tra le migliori quattro squadre in Europa e, perché no, vincere qualcosa un giorno. Farlo così, seguendo questo percorso, sarebbe diverso rispetto agli altri. I giocatori sarebbero eroi, confrontandosi con club così importanti”.

Affrontiamo una delle squadre più attrezzate d’Europa, ma nonostante questo amiamo le sfide. Siamo una formazione coraggiosa che ha voglia di divertirsi. Dobbiamo pensare che vogliamo vincere, che possiamo farlo e quel che accadrà sarà solo una conseguenza della nostra prestazione. Amo la musichetta della Champions, quindi voglio tornarci ogni anno solo per ascoltarla. Sono un sognatore, voglio andare il piu lontano possibile dunque non mi pongo mai degli obiettivi minimi”.

Fonte: skysport

