Pochettino: “Il Napoli fa un calcio fantastico, può vincere lo Scudetto”

L’allenatore argentino del Tottenham ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Consigli per Sarri? Non ho nulla da consigliare ad un allenatore che è uno dei migliori al mondo. Il Napoli può vincere lo scudetto e gioca un calcio fantastico, il più bello da vedere in Europa. Io quando posso cerco di guardare le gare degli azzurri.

La sfida Champions contro la Juventus? I bianconeri sono una grande squadra con grandi giocatori e per noi è stato un orgoglio dominare a Torino. La qualificazione è molto aperta. Il risultato dell’andata è ottimo, ma non ci sono favoriti”.

