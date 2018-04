Politano contro il Napoli ha deciso di vendicarsi

Matteo Politano, in forza al Sassuolo, è stato vicinissimo al Napoli a Gennaio e ieri sera ha deciso di attuare la sua vendetta

Come riporta l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ la partita di Politano ieri sera contro il Napoli è stata di pura vendetta, il ragazzo aveva una carica speciale. Politano sarebbe dovuto arrivare a Gennaio al Napoli per una cifra intorno ad i 28 milioni di euro, il ragazzo era entusiasta di arrivare in una piazza importante come quella di Napoli ma per questioni di soldi e soprattutto di lunga burocrazia, il giovane non ha fatto in tempo a firmare il contratto, ed è stato soltanto illuso. Ieri sera ha deciso però di vendicarsi segnando probabilmente il goal decisivo per la corsa scudetto degli azzurri. Per De Laurentiis 28 milioni di euro erano solo soldi sprecati ma adesso il Napoli si ritrova a dover vincere tutte le ultime partite per raggiungere quota 100 punti” .

