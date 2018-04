Portici, il Fairplay di Maiuri e la chiamata di Infantino

Un bellissimo gesto di fairplay quello di Vincenzo Maiuri, allenatore del Portici, squadra militante in Serie D.

La sua squadra era passata in vantaggio, nel match contro la Nocerina (peraltro sua ex squadra), segnando un gol con un avversario a terra: i suoi compagni stavano spedendo fuori il pallone per permettere ai medici di entrare in campo ma un calciatore del Portici ha impedito alla sfera di uscire, servendo poi l’attaccante, andato in rete scatenando il parapiglia generale.

Maiuri, dunque, ha chiamato il suo capitano Di Pietro, imponendogli di lasciar segnare gli avversari. Il gesto, tuttavia, era stato equivocato e accompagnato da tante polemiche, che avevano spinto il tecnico a rassegnare addirittura le dimissioni.

Un retroscena racconta, però, della telefonata di Infantino allo stesso Maiuri: il presidente Fifa ha molto apprezzato la scelta del tecnico e lo ha invitato in sede per premiarlo.

