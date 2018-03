I provvedimenti dopo il recupero di ieri privano piemontesi e lombardi di due calciatori.

Archiviata Juventus-Atalanta, gara che ha spinto i bianconeri in fuga-Scudetto a +4 sul Napoli, arrivano le sentenze in merito del Giudice Sportivo. Squalifica per una giornata al difensore centrale degli orobici Gianluca Mancini, che aveva ricevuto il cartellino rosso per doppia ammonizione, e soprattutto allo juventino Benatia che, già diffidato, paga caro il giallo dopo la zuffa con De Roon.

