Posticipo ventesima giornata: tra le polemiche la Juventus espugna Cagliari, decide Bernardeschi

Alla Sardegna Arena la Juventus supera 1-0 il Cagliari nel posticipo delle ventesima giornata, prima del girone di ritorno, del campionato di Serie A 2017-18.

Dopo i primi 45 minuti le due squadre sono sullo 0-0. Annullato al 23′ un gol a Benatia in netta posizione di fuorigioco. Dybala colpisce la traversa su punizione, mentre Szczesny salva la Juventus in almeno due occasioni compiendo dei veri miracoli prima su Pavoletti prima e Farias poi.

Nella ripresa il gol vittoria di Bernardeschi che al 74′ sfrutta un cross rasoterra di Douglas Costa entrato al posto dell’infortunato Dybala (problema muscolare per l’argentino).

Doppia protesta del Cagliari. In occasione del gol bianconero Pavoletti subisce una netta gomitata nel contrasto aereo e alla ripresa del gioco in area juventina Benatia tocca con il braccio un cross dalla sinistra ma per Calvarese è tutto regolare.

Praticamente nullo Higuain, Juventus in sofferenza per intensità e qualità di gioco messa sotto dal Cagliari che nin meritava la sconfitta.

Con questa vittoria la Juventus resta seconda in classifica a -1 dal Napoli capolista