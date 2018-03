Pradè: “Astori esempio di sportività, difficile accettare tutto questo”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, a proposito della scomparsa di Davide Astori.

“Il mio primo pensiero va, sicuramente, alla sua compagna e alla sua famiglia. Capisco quello che stanno passando e quanto sarà difficile accettarlo. Era un ragazzo gentile, un esempio di sportività per i suoi compagni. Non riesco ad immaginarmi il prosieguo del campionato per la Fiorentina e quello che potrà dire Pioli alla squadra. Io lo portai a Firenze perché voleva un ambiente adatto per la sua famiglia: rifiutò anche il Napoli e divenne subito leader con il placet di Paulo Sousa. Sappiamo quanto è controllato un atleta, non so se il suo fosse un problema congenito. Ma su quello che è il controllo dell’atleta è totale e perfetto, gli sportivi sono attenti ad ogni particolare”.

Comments

comments