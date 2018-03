Daniele Pradè, direttore sportivo della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone, dopo la vittoria casalinga sul Verona.

Pradè ha parlato anche del centrocampista Barreto, sul quale c’è anche l’interesse del Napoli: “Barreto è importante per Giampaolo, ma lo è anche per tutti noi. Stiamo parlando con il suo agente per il rinnovo, c’è una trattativa in corso: lui è informato su tutto e, da grande professionista qual è, sa che più rende e meglio è per lui”.

