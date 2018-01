I precedenti. Atalanta-Napoli per Sarri c’e il tabù di ‘casa’ Gasperini

Atalanta-Napoli è il lunch match della 21° giornata (seconda di ritorno) del campionato di Serie A 2017-18.

La gara è in programma domenica 21 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 51 i precedenti in casa dell’Atalanta, terminati con questo bilancio:

VITTORIE ATALANTA: 21 – ultima l’1-0 del 2 ottobre 2016 con gol di Petagna;

PAREGGI: 21 – ultimo l’1-1 del 29 ottobre 2014 con gol di Denis (A) e Higuain (N);

VITTORIE NAPOLI: 9 – ultima l’1-3 del 20 dicembre 2015 con gol di Hamsik su rigore (N), Gomez (A), e doppietta di Higuain (N).

In totale l’Atalanta ha segnato 71 gol contro i 50 del Napoli.

Sonoterminati 3 vittorie (1 in trasferta), 3 pareggi (1 in trasferta) e 4 sconfitte (2 in trasferta).Sono invece, terminati con 8 vittorie (4 in casa), 5 pareggi (2 in casa) e 5 sconfitte (1 in casa).

Sarri ha sfidato Gasperini 12 volte con il bilancio di 3 vittorie, 5 pareggi (3 in trasferta) e 4 sconfitte (1 in trasferta). Il particolare curioso è che Gasperini è l’allenatore che ha più volte sfidato in carriera ma l’allenatore del Napoli non è mai riuscito a vincere in casa del suo avversario.

Ricordiamo che contro il Napoli Gasperini non sarà in panchina per la squalifica di una giornata rimediata dopo l’espulsione in Roma-Atalanta.