I precedenti in Campania fra Napoli e Roma

Sabato sera al San Paolo la gara sarà l’anticipo serale della 27° giornata di serie A.

Giunge alla sfida numero 83 fra campionato e coppe il Derby del Sud fra Napoli e Roma in terra partenopea. Score piuttosto equilibrato fra le due squadra anche se favorevole ai partenopei 35 volte usciti vincenti dal campo, 23 i pareggi mentre sono ben 24 le vittore dei capitolini.

Gare mai banali quelle fra azzurri e giallorossi, ricche di gol: 108 quelli dei padroni di casa e 85 segnati dagli ospiti, per un totale di ben 193 segnature (media reti: 2,35 a gara).

L’ultima vittoria del Napoli risale al 1°novembre 2014, quando con Benítez in panchina umiliò letteralmente la lanciatissima Roma di Garcia: 2-0 il risultato finale con gol in apertura e chiusura di match di Higuaín e Callejón.

Risale a un anno dopo (13 dicembre 2015) l’ultimo pareggio, uno 0-0 che andò strettissimo ad un Napoli che non riuscì a superare il muro dei giallorossi, in emergenza di formazione, che piazzarono il cosiddetto “pulmann davanti alla porta“.

Ultimo trionfo giallorosso, ed ultimo precedente fra le due squadre, è invece quello del 15 ottobre 2016: una vittoria per 3-1 (doppietta di Džeko, Koulibaly e Salah) che aprì un mese di crisi per gli azzurri ancora scossi dall’infortunio di Milik.

