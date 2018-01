I precedenti. L’ultima vittoria del Bologna porta la firma di Gabbiadini

Per la 22° giornata del campionato di Serie A 2017-18, terza di ritorno, allo stadio San Paolo domenica 28 gennaio alle ore 15:00 il Napoli affronta il Bologna.

Sono 69 i precedenti giocati in casa del Napoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, durante i quali il Napoli ha segnato 111 gol contro 72 del Bologna. Questo il bilancio delle precedenti 69 sfide:

VITTORIE NAPOLI: 34 – ultima il 3-1 del 17 settembre 2016: di Callejon (N), Verdi (B) e doppietta di Milik (N)

PAREGGI: 23 ultimo l’1-1 del 16 gennaio 2012 – Acquafresca (B) e Cavani su rigore (N)

VITTORIE BOLOGNA: 12 ultima l’1-2 in Coppa Italia del 19 dicembre 2012: Cavani (N), Pasquato (B) e Kone (B). L’ultima vittoria del Bologna in campionato in casa del Napoli risale al 2-3 del 16 dicembre 2012 con le reti di Gabbiadini (B), Gamberini (N), Cavani (N), Kone (B) e Portanova (B).

Sono 8 i precedenti di Sarri contro il Bologna, terminati con 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Sono invece 15 i precedenti di Donadoni da allenatore contro il Napoli terminati con 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte.

Sarri-Donadoni si sono sfidati da allenatori in 7 occasioni che hanno visto l’allenatore del Napoli vincere 5 volte, pareggiare 1 e perdere 1.

Napoli e Bologna in totale si sono sfidate 19 volte nel mese di gennaio, mai il giorno 28: il Napoli ha vinto 5 volte (4 in casa), il Bologna ha invece vinto 6 volte (2 volte in trasferta), mentre i pareggi sono stati 8 (6 a Napoli).

111 gol del Napoli

72 gol del Bologna