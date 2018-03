Premier, il City umilia l’Arsenal a Londra e vola a +16

La squadra di Pep Guardiola sta infrangendo ogni record in Inghilterra.

Con un perentorio 3-0 in casa dell’Arsenal il Manchester City consolida il suo primato in classifica (75 punti) ed allunga ulteriormente il distacco sulla seconda (lo United, staccato di 16 punti). La partita, valida per la 28° giornata di Premier League è stata decisa dalle reti di Silva (autore di una doppietta) e di Sanè.

Doveva essere la rivincita della finale di lega tra le due squadre, invece è finita con lo stesso risultato, 3.0 per la formazione allenata da Pep Guardiola. L’Arsenal, prossimo avversario del Milan in Europa League, può recriminare per un rigore sbagliato da Aubameyang nella ripresa.

