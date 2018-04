Premier League, il Tottenham espugna Stamford Bridge

Impresa del Tottenham che, dopo 28 anni, torna a battere il Chelsea a Stamford Bridge.

Parte benissimo il Chelsea che costruisce numerose azione da gol e, al 28′, trova il vantaggio con Morata, che insacca con un colpo di testa, approfittando anche di un’uscita a vuoto di Lloris. Ma al 45′ Eriksen ristabilisce la parità con una spettacolare conlcusione dalla distanza che si insacca sotto la traversa.

Al 62′, gli Spurs passano addirittura in vantaggio, con Alli che, quattro minuti più tardi, trova addirittura la doppietta, festeggiando al meglio le 100 presenze in Premier League con la maglia del Tottenham. I blues non provano a reagire ma non riescono a creare nulla di pericoloso. Con questo risultato, la squadra di Pochettino consolida il quarto posto, portandosi a 64 punti, e, probabilmente, estromette il Chelsea dalla corsa Champions (i blues sono indietro di 8 lunghezze).

