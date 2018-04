Premier, niente VAR ufficiale ma continueranno i test

L’ausilio tecnologico arbitrale non entrerà ancora definitivamente in campo in Premier League.

Non ci sarà ancora la VAR in Inghilterra, i club della Premier League dopo un’apposita riunione hanno preso le decisione di rinviare l’ingresso definitivo dell’ausilio tecnologico nel campionato inglese. Nessuna porta chiusa però da parte dei britannici, continueranno infatti i test per tutta la prossima stagione 2018/19 per apportare ulteriori miglioramenti al sistema: in particolare quella per garantire lo spettacolo anche per gli spettatori sugli spalti e davanti alle tv e renderli partecipi delle decisioni “alla moviola“.

Ulteriore segnale che l’Inghilterra non chiude alla VAR è che nella prossima stagione sarà adottato in fase totale nelle gare delle coppe nazionali, ovvero la FA Cup e la Coppa Carabao.

