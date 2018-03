Premium, Albiol: “Vogliamo che il Napoli torni campione”

Raul Albiol, autore del gol della vittoria, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo 9 gare da giocare e saranno tutte come una finale.

Noi crediamo nello Scudetto fin dal primo giorno ma sappiamo la difficoltà dell Juventus che ha dimostrato di essere forte. Loro hanno grandi giocatori ma vogliamo giocarcela con loro, noi stiamo facendo un grande campionato ma sappiamo che c’è da soffrire. Tutti insieme sappiamo che possiamo arrivare fino alla fine e vincere lo Scudertto.

Gol? Qua a Napoli non mi allenano bene, devo tornare in Spagna (ride, ndr). Qua si fa più fatica ma quando segni prendi più fiducia. Questa sera sono doppiamente felice per il gol e la vittoria.

Scudetto? Ci crediamo, ci proveremo fino alla fine e la voglia dei tifosi fa si che possiamo crederci il doppio. Vogliamo che il Napoli torni ad essere campione e ci crediamo. Lo abbiamo dimostrato ma è normale avere qualche difficoltà in campionato. Ora ci giochiamo tutto e faremo il possibile per dare ai tifosi questo sogno”.

