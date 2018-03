Premium, Di Francesco: “Fare quattro gol al Napoli non è facile. Sono contento”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra contro un grande Napoli che gioca un grande calcio. La mia squadra ha messo in difficoltà il Napoli. Il secondo gol lo abbiamo preso per una nostra negligenza. Noi dobbiamo toglierci la sensazione di aver già vinto. Io sono orgoglioso di essere allenatore della Roma sia nelle vittorie che nelle sconfitte.

In altre gare abbiamo avuto atteggiamenti buoni ma questo non basta perché dobbiamo restare in gara e uniti. Quando facciamo un errore non ci aiutiamo, fare 4 gol al Napoli non è facile perché ha una delle difese più forti.

Under è disponibile, lavora tanto. La disponibilità dei giocatori fa la differenza e lui si è messo aubito al servizio mio e della squadra.

Dzeko l’ho stimolato tanto questa settimana, è intelligente ed ha capito che deve fare qualcosa in più per la squadra e questa sera oltre ai gol lo ha fatto. Mi è piaciuto come ha lavorato questa sera, si è sacrificato”.

