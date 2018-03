Premium, Dzeko: “Grande partita contro la squadra che gioca il miglior calcio”

Edin Dzeko, centravanti della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine del match vinto contro il Napoli, in cui ha segnato una doppietta.

“Abbiamo giocato una grandissima partita contro una squadra fortissima, che sicuramente gioca il miglior calcio in Italia. Io non voglio guardare dietro, si può parlare sempre, l’importante era vincere oggi. Non siamo scarsi! Il San Paolo mi porta bene? Io non guardo se faccio due, tre o quattro gol, le statistiche guardatele voi. Champions? Non guardiamo troppo davanti, guardiamo alla prossima partita, dobbiamo giocare come oggi e provare a vincere. Adesso guardare e pensare a scuse non è da me, guardo sempre avanti ed aiutare la squadra, anche quando non faccio gol nessuno guarda quanto corro per la squadra. Oggi ho fatto tutte e due ed abbiamo vinto”.

Comments

comments