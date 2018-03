Premium, Insigne: “Grande prestazione, vogliamo restare in alto. Ringrazio Jorginho”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, subito dopo la gara è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande prestazione con risultato importante ma dobbiamo pensare a noi stessi perchè siamo avanti e vogliamo restarci. La Juve è una grande squadra ma noi abbiamo dimostrato di avere una voglia, un grande carattere e cuore.

Non mettiamo pressione a nessuno giochiamo ogni partita come una finale, speriamo che alla fine verremo ripagati.

Io leader? Sono felice che il mister mi ha dato fiducia dal primo giorno e cerco di ripagare anche se non con i gol ma con grandi prestatzioni. Ringrazio Jorginho per il rigore che mi ha lasciato tirare.

Mertens? E’ un bravissimo ragazzo, questo è un gruppo fantastico anche io l’ho fatto è l’adrenalina ma appena finisce la gara tutto torna come prima.

Reina? Spero che restino tutti ma spettta a società e giocatore decidere. Spero che vada tutto bene, non sta a me decidere”.

