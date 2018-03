Premium, Inzaghi: “Secondo tempo inaccettabile e col Napoli lo paghi”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto dopo la gara a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Nel secondo tempo non siamo entrati in campo e col Napoli lo paghi. Il gol ci ha condizionato, non siamo stati squadra e questo ci ha puniti.

Ci sono state due ammonizioni che potevano essere evitate. Quando siamo andati sotto abbiamo sempre eagito ma questa sera no, il secondo tempo è inaccettabile. Dobbiamo ripartire già da giovedì.

Penso che nel primo tempo la squadra era in campo e organizzata dando pochi spazi al Napoli, Jorginho sempre pressato, i terzini smepre attaccati poi una volta che abbiamo pareggiato nel secondo tempo ne abbiamo risentito e questo è inaccettabile.

Più che calo fisico non abbiamo assorbito il gol di Callejon. QUando vieni a Napoli devi stare attento 95 minuti se vuoi portare a cas ail risultato. Mi preme capire questo secondo tempo, sarà motivo di riflessione e non ce lo possiamo permettere soprattutto col Napoli”.

