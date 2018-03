Premium, Jorginho: “Dobbiamo continuare a lavorare per realizzare il sogno di tutti”

Jorginho, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Il risultato della Juve non ci ha condizionato. Ci hanno condizionato gli episodi della nostra gara, abbiamo sbagliato molto questa sera.

Se pensiamo che qualcosa cambi dopo la sconfitta pensiamo male, dobbiamo fare ciò abbiamo fatto fino ad ora senza perdere la fiducia. Dobbiamo lavorare per continaure il nostro cammino.

Negli ultimi metri abbiamo sbagliato, quando la palla era scoperta non abbiamo cercato la profondità.

Ci ha fatto piacere vedere i tifosi che hanno applaudito nonostante il brutto risultato in casa. Ora dobbiamo solo fare bene anche per loro per realizzare il sono di tutti”.

Comments

comments