Premium, Kolarov: “Napoli forte, proveremo a vincere”

Aleksandr Kolarov, terzino della Roma, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della gara.

Queste le sue parole: “Abbiamo preparato bene questa partita, come le altre. Nelle ultime partite non abbiamo fatto bene. Oggi giochiamo con una squadra forte, proviamo a dare continuità.

Punti deboli del Napoli? Questo deve dirlo Di Francesco, io penso a fare ciò che mi dice lui. E’ una partita importantissima sia per noi che per loro, ma negli ultimi mesi sono tutte difficili le gare. E’ importante ma non decisiva”.

Comments

comments