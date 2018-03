Premium, Lopez: “Se aspetti il Napoli poi lo paghi. Un po’ di rischio lo abbiamo voluto correre”

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Se fai giocare Jorginho è un errore quindi cercavamo di non farlo giocare poi davanti sono bravi e siamo rimasti moltie volte uno contro uno ma è un rischio che volevamo fare.

Se aspetti il Napoli e gli lasci il campo poi la paghi. Nel primo tempo abbiamo fatto bene ma ora dobbiamo rivedere gli errori fatti. Dispiace per i 5 gol e il lavoro che hanno fatto i ragazzi.

Napoli o Juventus? Sono due squadre forti, il Napoli è cresciuto e ha più consapevolezza per arrivare fino in fondo, la Juve non molla ma poi bisogna vedere”.

