Premium, Perotti: “Dobbiamo ricominciare da questa vittoria”

Diego Perotti, giocatore della Roma, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo lavorato tutta la settimana e forse il aftto che nessuno ci credeva ci ha datto la forza di vincere una gara non semplice. Come squadra abbiamo superato i brutti momenti e vincere a Napoli che non è facile.

Una cosa che non dobbiamo sbagliare che vincere qua è aver finito la stagione ma non è così. Dobbiamo ricominciare da questa partita perché vincere contro il Napoli che cerca di vincere lo Scudetto non è facile.

Nella mia carriera ho avuto un periodo dove soo passati tanti allenatori, Di Francesco lavora benissimo, ci tratta bene, ci lascia giocare e se non rispondiamo nei suoi confronti è ingiusto”.

Comments

comments