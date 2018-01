Il giornalista di Premium, Gianmarco Menga, ha fatto il punto sulla trattativa per portare Deulofeu a Napoli.



“C’è un principio di intesa con il giocatore e con il Barcellona, ma il Napoli non è convinto di acquisirlo a titolo definitivo e preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Inoltre Deulofeu, in ottica mondiale, vorrebbe giocare di più e non è certo che riuscirebbe a farlo a Napoli”.