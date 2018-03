Premium, Sarri: “Abbiamo sofferto poco. Scudetto? Ai ragazzi dico una cosa ogni volta”

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo sofferto poco, il Cagliari è stato in partita fino al gol. Come fisicità loro erano superiori, in qualche situazione sporca in area ma la squadra ha fatto la fase difensiva piuttosto bene. Dopo il 2-0 non c’è più stata partita.

Svantaggio per la Juventus giocare dopo di noi? Io non credo che sia uno svantaggio per loro vedere noi aver giocato prima. Loro vincono sempre quindi se avessero giocato e vinto ci avrebbe messo un po’ di pressione, è una cosa matematica.

Quando rivediamo le partite troviamo sempre gli errori. Ci sarà stato qualche movimento difensivo che non è andato bene, abbiamo lasciato un po’ di campo a loro. Qualcosa da migliorare sicuramente c’è.

La Juve è una grande squadra finsice a 90/100 punti ed ha qualità infinite sotto tutti i punti di vista.

Quando una squadra fa una grande stagione da tre anni è merito di tutti non solo di una persona. Il direttore sportivo anche è stato determinante.

Milik sta bene, è incerto se dichiararsi pronto se andare dentro. Io l’ho visto in campo questa settimana e l’ho visto molto vicino a giocare uno spezzone di partita.

100 punti? Dio volesse (ride ndr). Per noi è un persorso sconosciuto. Due anni fa 64 punti, l’anno sconro 81, per noi è un terreno sconosciuto non so se ci arriveremo o meno.

Scudetto? Io dico ai ragazzi che ne sono rimeste 12 ne dobbiamo vincere 11 e pareggiare una”.

