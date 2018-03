Premium, Sarri: “Eravamo nervosi perché l’infortunio di Ghoulam ci ha colpito emotivamente”

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Primo tempo nervosi e non giocando il nostro calcio, loro sul piano fisico stavano meglio di noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene mettendo fuori la loro fisicità. Intervallo calmo perché la squadra aveva bisogno di tranquillità, ero arrabiato per l’espulsione, avevo solo detto che era rosso non da giallo sono curioso di sapere cosa scriverà l’arbitro, non ho detto altro.

La Var è una sperimentazione, bisognerà velocizzarla soeriamo sia un passo avanti.

Per un mese ci siamo allenati con continuità e lo abbiamo pagato forse ora ne traiamo beneficio. Sono stati due giorni aprticolari, l’infortunio di Ghoulam ci ha segnato dal punto di vista morale ed emotivo. Chiriches si è fatto male anche se in modo lieve, abbiamo vissuto dei giorni un po’ così sia emotivamente che moralmente.

Mario Rui sta crescendo, veniva da una stagione in cui ha giocato solo due gare, è rapido, la tecnica è buona, non ha la forza di Ghoukam in fase di spinta.

Ho avuto la fortuna di vedere il secondo tempo dall’alto e mi sono divertito, ho preso gusto.

Vertigini da vetta? Noi cerchiamo di stare bassi dalle sensazioni che ci arrivano da fuori ma ora è molto più maturo rispetto a quello che si descriveva tempo fa”.

