Premium, Sarri: “Partita da rivedere e capire gli sbagli. Dispiace per i tifosi”

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “Partita da rivedere perché dal campo ci sono stati tanti aspetti positivi, da capire perché la Roma ha giocato sciolta ed è andata in gol con facilità.

Il nostro ambiente non ha dubbi, sa che non siamo un’esoperrione così forte nel calcio italiano ma stiamo facendo tanto. Ci spiace per il pubblico ma sanno che stiamo dando tutto.

L’attacco della profondità non ci ha creato molti problemi, ci ha condizionato il gol del pareggio dopo un minuti. La sensazione è che gli episodi ci sono stati un po’ sfavorevoli. Se si guarda nel complesso la gara era in mano nostra, da valutare e rivedere con calma e tranquillità per capire perché gli abbiamo concesso così tanto quando sono venuti poche volte nella nostra area.

Juventus? L’ho detto in tempi non sospetti, abbiamo perso per meriti della Roma. Non è una cosa normale ma l’ho detto tempo fa. Inutile parlarne adesso, adesso è un alibi per me e i giocatori e non deve essere così.

Scudetto? La lotta Scudetto riguarda la Juventus e basta, noi gli abbiamo solo reso la vita difficile, loro sono una squadra forte sotto tutti i punti di vista ma le renderemo vita difficile fino alla fine.

L’attacco ha funzionato bene, se analizziamo la prova dei nostri difensori è buona, devo capire quanto sono stati lasciati esposti e quanto pesa da parte loro”.

