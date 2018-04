Premium, Sarri: “Sembrava una gara stregata. Gol merito anche dei tifosi”

Vittoria importante per il Napoli, nel post gara a Premium Sport, ha parlato Maurzio Sarri.

Sarri parla di gara stregata, queste le sue parole: “Abbiamo vinto una gara che meritavamo di vincere, sembrava stregata: 86 palle giocate nella loro area, due pali, un rigore sbagliato. La squadra pur facendo bene non riusciva a trovare il gol.

Noi vogliamo vincere le singole partite come questa, stavamo subendo un’ingiustizia perché non riucivamo ad aggunatarla.

Insigne nervoso? Ha fatto una discreta partita, siamo in un momento in cui sbagliamo qualcosa di troppo, l’ultima scelta non è la più felice ma ci sta in un campionato così lungo. Noi quando entriamo in campo vogliamo vincere sempre, con chiunque, a volte non ci riusciamo.

La squadra fino alla fine ha macinato e col caldo non era semplice, la condizione fisica c’è e sono felice per questo e poi grazie anche al pubblico. La rete del vantaggio era nell’aria ed è merito anche di questo grande pubblico. Siamo in un momento in cui sbagliamo negli ultimi 20 mentri ma questo accade, l’importante che la squadra produca e mi fa piacere che abbiano segnato Milik e Diawara.

Io sono carico e soddisfatto perché ho fatto contento un pubblico così straordinario che contro una squadra di media-bassa classifica riempie lo stadio”.

