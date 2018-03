Premium, Sarri: “Sul finale ci siamo rilassati. Polemiche? Abbiamo esigenze in campionato”

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, ha parlato Premium Sport dopo la gara.

Queste le le sue parole: “Una risposta me l’aspettavo dopo giovedì, abbiamo fatto bene, solo che, con il gol dopo pochi minuti, abbiamo preso la gara talmente in mano che non l’abbiamo chiusa. Dal punto di vista tecnico e tattico abbiamo giocato su buoni livelli, ma non si può portare al 90’ una gara condotta in maniera così ampia, vista la gara in discesa ci siamo rilassati. Dal campo negli ultimi minuti non ho avuto alcuna percezione di timore, avevamo la gara in mano, però mi ha ricordato la gara con il Sassuolo, che con un tiro in porta pareggiò la partita.

Quando la Spal erano in difficoltà alla metà del primo tempo noi siamo diventati un po’ troppo leziosi, abbiamo portato troppo la palla, sotto questo punto di vista siamo mancati, invece mi è piaciuta la fase difensiva, eravamo molto alti, non abbiamo concesso praticamente nulla.

Polemiche dopo giovedì? Non le sapevo e non mi interessano, non è vero che non abbiamo onorato l’impegno, è vero abbiamo fatto ruotare i nostri giocatori, ma noi abbiamo maggiori esigenze in campionato, chi è a metà classifica in campionato invece può permettersi l’esatto contrario. Aldilà della rotazione mi aspettavo più entusiasmo, ma è un problema che ci portiamo dietro da settembre, fatichiamo a trovare la giusta motivazione in Europa”.

