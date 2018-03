Premium, Zielinski: “Vorrei festeggiare il compleanno con lo Scudetto. Ci aspettano 12 finali”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Premium Sport.

“Il 20 maggio è il giorno del mio compleanno: sarebbe bellissimo festeggiare, contemporaneamente, i miei 24 anni e lo Scudetto. Vincere qui a Napoli sarebbe qualcosa di unico. Guardiamo solo a noi stessi, non alla Juve: ogni partita sarà una finale e puntiamo a vincerle tutte.

Quella di Cagliari è stata una vittoria bellissima, contro una squadra forte. Il gol globale? Un’azione bellissima, che dimostra che ci conosciamo bene e che giochiamo un ottimo calcio. La Roma? I giallorossi saranno arrabbiati dopo due sconfitte ma, grazie all’aiuto del San Paolo, vinceremo.

Milik sta bene, sarà la nostra arma in più: sono convinto che ci darà una grossa mano. Mario Rui lo conosco dai tempi dell’Empoli, in allenamento segnava 7 volte su 10. Il paragone con De Bruyne fa davvero piacere, ma lui è un campione affermato, io devo lavorare per esprimere al meglio il mio potenziale. Mondiale? La Polonia vuole far bene: il 21 maggio ci raduneremo, quindi non avrò un attimo di riposo”.

