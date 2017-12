Pres. Carpi: “Giuntoli ha scelto Inglese per un motivo. La continuità del Napoli non la vedo in nessuno”

Stefano Bonacini, presidente del Carpi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Ho visto una crescita di Giuntoli veramente alta, quando era con noi già era bravo ma ora ancora di più. Inglese ha fatto dei passi importanti, è di un’educazione e rispetto mai visti. Ha le possibilità di fare un percorso importante come col Napoli e se Giuntoli lo ha scelto allora vuol dire che ha davvero grandi qualità.

Credo che la continuità paga e il napoli non ha cambiato molto. Il Napoli sta esprimendo una continuità in tutto che altri non hanno. Se dovessero arrivare altri infortuni non può farci nulla nessuno”.